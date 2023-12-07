У мінісукні на гідроциклі: красива Алессандра Амбросіо рекламує свою лінійку одягу

42-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — запустила свою лінійку одягу спільно з брендом PatBO. Локацією для рекламних зніманнь було обрано Майамі.

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Але приміряла сукні та купальники, розшиті бісером чи паєтками, всі вбрання виконані у бірюзово-синій палітрі. Модель позувала біля басейну та на гідроциклі на пляжі. На її обличчі був натуральний макіяж, а волосся укладене з "мокрим" ефектом.

Нагадаємо, раніше супермодель Алессандра Амбросіо відвідала кінофестиваль у Саудівській Аравії. Для появи на червоній доріжці модель обрала два образи, одним із яких стала відверта сукня від Elie Saab з кутюрної колекції осінь-зима 2023 року.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

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