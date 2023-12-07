У мінісукні на Harley-Davidson: Ніколь Шерзінгер похизувалася новою короткою стрижкою

45-річна співачка, ведуча та колишня солістка The Pussycat Dolls – Ніколь Шерзінгер – опублікувала в соцмережі серію знімків, на яких вона знята у новому образі.

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Ніколь позує на мотоциклі Harley-Davidson. Одягнена вона в ефектну сукню з блискавкою збоку і високим розрізом. Її образ доповнюють босоніжки на дуже високих підборах та чокер із шипами. Особливу увагу привертає нова зачіска співачки – вона підстриглася і зробила "мокре" укладання.

Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер розкрила секрет своєї чудової фізичної форми. Вона показала своє тренування, яке включає кардіо та елементи боксу.

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