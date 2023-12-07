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У мінісукні на Harley-Davidson: Ніколь Шерзінгер похизувалася новою короткою стрижкою

Автор
Юлія Кудринська
Дата публікації
Перегляди
484
Час на прочитання
1 хв
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У мінісукні на Harley-Davidson: Ніколь Шерзінгер похизувалася новою короткою стрижкою

Ніколь Шерзінгер коротко підстригла волосся / Фото: Instagram Ніколь Шерзінгер

Зірка продемонструвала ефектний образ.

45-річна співачка, ведуча та колишня солістка The Pussycat Dolls – Ніколь Шерзінгер – опублікувала в соцмережі серію знімків, на яких вона знята у новому образі.

(гортайте фото вправо)

Ніколь позує на мотоциклі Harley-Davidson. Одягнена вона в ефектну сукню з блискавкою збоку і високим розрізом. Її образ доповнюють босоніжки на дуже високих підборах та чокер із шипами. Особливу увагу привертає нова зачіска співачки – вона підстриглася і зробила "мокре" укладання.

Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер розкрила секрет своєї чудової фізичної форми. Вона показала своє тренування, яке включає кардіо та елементи боксу.

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Дата публікації
Перегляди
484
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