У мінісукні, панчохах і зі стразами на обличчі: трансмодель Victoria's Secret потрапила під приціл папараці

До об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила перша темношкіра трансмодель Victoria's Secret Еміра Д'Спейн.

Красуня мала спокусливий вигляд. На ній була чорна коротка сукня без бретельок, із асиметричною спідницею, мереживними вставками і білими рюшами у зоні декольте.

Еміра Д'Спейн / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила чорними панчохами з мереживом і чорними лакованими босоніжками на екстремально високій платформі і підборах. У руці вона тримала срібний клатч, інкрустований стразами.

Еміра зробила укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і прикрасила все обличчя стразами, які виблискували від софітів фотокамер. У вухах у неї були діамантові сережки-кільця, на шиї – намисто з камінням, а на руках – браслети. Французький манікюр завершив лук моделі.

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