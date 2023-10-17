У мінісукні, подертих мюлях і з раною на нозі: іспанська драг-квін здивувала неохайним виглядом на івенті

23-річна співачка, художниця, зірка соцмереж і активістка ЛГБТ-спільноти прийшла на захід у зношеному взутті і з недоглянутим педикюром.
Іспанська драг-квін Саманта Гадсон відвідала прем’єру документального фільму Bisbal, яка відбулася у Circulo de las Bellas Artes у Мадриді.
Саманта обрала для івенту образ total black. На ній була обтисла мінісукня на бретельках із імітованим бюстгальтером. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Гадсон.
Зверху знаменитість одягла чорний жакет із хутром. Взута вона була у чорні лаковані мюлі на шпильках, які були помітно обдерті. А ще на нозі Саманти була рана і довгий необрізаний педикюр.
Співачка зробила укладання з мокрим ефектом і макіяж із помадою коричнево-бежевого відтінку.
Нагадаємо, раніше Саманта Гадсон на вечірці з нагоди 30-річчя аромату "Angel" Тьєррі Мюглера продемонструвала мереживні труси, які просвічувалися.
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