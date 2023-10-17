У мінісукні, подертих мюлях і з раною на нозі: іспанська драг-квін здивувала неохайним виглядом на івенті

23-річна співачка, художниця, зірка соцмереж і активістка ЛГБТ-спільноти прийшла на захід у зношеному взутті і з недоглянутим педикюром.

Іспанська драг-квін Саманта Гадсон відвідала прем’єру документального фільму Bisbal, яка відбулася у Circulo de las Bellas Artes у Мадриді.

Саманта обрала для івенту образ total black. На ній була обтисла мінісукня на бретельках із імітованим бюстгальтером. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Гадсон.

Саманта Гадсон / Фото: Getty Images

Зверху знаменитість одягла чорний жакет із хутром. Взута вона була у чорні лаковані мюлі на шпильках, які були помітно обдерті. А ще на нозі Саманти була рана і довгий необрізаний педикюр.

Саманта Гадсон / Фото: Getty Images

Співачка зробила укладання з мокрим ефектом і макіяж із помадою коричнево-бежевого відтінку.

Нагадаємо, раніше Саманта Гадсон на вечірці з нагоди 30-річчя аромату "Angel" Тьєррі Мюглера продемонструвала мереживні труси, які просвічувалися.

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