У мінісукні, розшитій перлинами: красива Селена Гомес під прицілом папараці

Акторка та співачка Селена Гомес сходила шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі". Дорогою на інтерв'ю її сфотографували папараці, що дозволило роздивитися її оригінальне вбрання.

На Селені того дня була біла мінісукня з бретельками та глибоким декольте. Це вбрання було повністю розшите перлами та бусинами, що надавало її простому силуету більше оригінальності.

Носила сукню Гомес у поєднанні з білими туфлями та декількома прикрасами, серед яких була, звичайно ж, її заручальна каблучка – нещодавно вона зізналася, що її бойфренд Бенні Бланко освідчився їй.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Однак не залишилося поза увагою й інтерв'ю дівчини, оскільки ведучий шоу Джиммі Кіммел вирішив з неї пожартувати і подарував на честь заручин досить дивний і неоднозначний подарунок.

"Це нетрадиційний подарунок і не обов'язково практичний подарунок, але я думаю, що вам із Бенні він справді сподобається", — сказав ведучий, а потім витягнув Daddy Saddle (Татове сідло). І ні, це не якась секс-іграшка – це буквально маленьке сідло, яке батько має надіти собі на спину, щоб його діти могли кататися на ньому.

"Воно називається Daddy Saddle, і на Бенні можна кататися дуже корисно", — зазначив він. Селена ж від несподіванки та незручності аж почервоніла і затулила обличчя руками.

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