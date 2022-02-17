У мінісукні та бабушах: зірка "Гри престолів" Софі Тернер сходила на сніданок із чоловіком

Нещодавно стало відомо про другу вагітність акторки Софі Тернер.

Вчора 25-річна Софі із чоловіком Джо Джонасом потрапили під приціл папараці під час сімейної прогулянки в Лос-Анджелесі.

Тепер уже не просто чутки, а очевидні факти в наявності – Софі таки вагітна. Дівчина була одягнена у світло-зелену сукню на ґудзиках із коміром та маленькими накладними кишенями та взута у шкіряні бабуші. Сукня добре підкреслювала вагітний живіт зірки.

Софі Тернер / Getty Images

У Софі було розпущене волосся, яке вона перефарбувала зі світлого в яскравіший з червоним відтінком. На обличчі були сонцезахисні окуляри. Її чоловік йшов поруч і був одягнений у строкатий кардиган, джинси та взутий у білі кросівки.

Джо Джонас та Софі Тернер / Getty Images

Нагадаємо, первісток пари – дочка Віллоу, народилася 22 липня 2020 року у Лос-Анджелеській окружній лікарні.

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