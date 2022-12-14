У мінісукні та банті: Пенелопа Крус вийшла на публіку у твідовому вбранні

У цьому луку вона з'явилася на червоній доріжці у Франції.

48-річна іспанська акторка Пенелопа Крус вкотре викликала захоплення своїм образом. Зірка з'явилася у твідовій мінісукні від Chanel, яку доповнила ременем з гламурною пряжкою.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Також Пенелопа одягла капронові колготки в сітку, туфлі на підборах, а в руці мала невелику круглу сумку на ланцюжку.

Особливо ефектним у цьому total look був макіяж з чорними стрілками, довгі сережки та зачіска з бантом, у стилі Бріжит Бардо.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Такий образ акторка обрала для прем'єрного показу драматичного фільму L'Immensita ("Неосяжність"), у якому зіграла.

Читайте також: