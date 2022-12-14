Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У мінісукні та банті: Пенелопа Крус вийшла на публіку у твідовому вбранні

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
292
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У мінісукні та банті: Пенелопа Крус вийшла на публіку у твідовому вбранні

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

У цьому луку вона з'явилася на червоній доріжці у Франції.

48-річна іспанська акторка Пенелопа Крус вкотре викликала захоплення своїм образом. Зірка з'явилася у твідовій мінісукні від Chanel, яку доповнила ременем з гламурною пряжкою.

Пенелопа Крус / © Getty Images
Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Також Пенелопа одягла капронові колготки в сітку, туфлі на підборах, а в руці мала невелику круглу сумку на ланцюжку.

Особливо ефектним у цьому total look був макіяж з чорними стрілками, довгі сережки та зачіска з бантом, у стилі Бріжит Бардо.

Пенелопа Крус / © Getty Images
Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Такий образ акторка обрала для прем'єрного показу драматичного фільму L'Immensita ("Неосяжність"), у якому зіграла.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
292
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація