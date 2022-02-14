У мінісукні та без білизни: Жасмін Тукс відпочила на вечірці

Американська модель Жасмін Тукс, якій 1 лютого виповнився 31 рік, відвідала світський захід із колегами-моделями.
Екс"ангел" Victoria`s Secret відвідала Fanatics Super Bowl у Калвер-Сіті, у Каліфорнії. Перед камерами фотографів Жасмін сяяла у мініатюрній молочно-білій сукні в рубчик з пікантним декольте, яку одягла без білизни. Поверх сукні дівчина мала сірий подовжений блейзер, а взута Тукс була в коричневі шкіряні туфлі-човники на підборах і з золотим декором.
Свій вечірній образ Жасмін Тукс також доповнила золотими сережками-кільцями, тонким намистом на шиї, зробила гарний макіяж і волосся зібрала в тугий пучок ззаду.
Вечірку відвідали її колеги та подруги: Жозефін Скрівер та Емілі Ратаковскі.
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