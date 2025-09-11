У мінісукні та босоніжках на шпильках: ефектна Дженніфер Еністон під прицілом папараці

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Реклама

56-річна Еністон зараз активно зайнята промокампанією четвертого сезону серіалу «Ранкове шоу» від Apple TV+.

Цього разу Джен очевидно вирушала на чергове шоу чи інтерв’ю і з’явилася перед камерами фотографів у чорній мініатюрній сукні з поясом нижче за талію та чорних босоніжках на високих підборах. Еністон зробила макіяж, одягла сонцезахисні окуляри зі світлими лінзами, які були покликані скоріше захищати не від сонця, а від спалахів фотокамер, а її перукар Кріс Макміллан зробив для зірки бездоганне укладання. Вона також мала світлий манікюр, золотий браслет на зап’ясті та кілька каблучок.

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Буквально днем раніше знаменитість потрапила під приціл фотографів у сукні міді кольору індиго з глибоким V-подібним вирізом та рюшами на подолі та короткому чорному жакеті, доповнивши лук босоніжками на шпильках.

Реклама

А також нещодавно відбулася прем’єра «Ранкового шоу», на яку Дженніфер приїхала у чорній сукні-бюстьє з драпуванням від Rick Owens.