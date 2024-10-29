У мінісукні та ботфортах: Клаудія Шиффер сходила на вечірку до Гейлі Бібер

54-річна німецька супермодель та зірка 90-х – Клаудія Шиффер – з'явилася в рекламі бренду Rhode, засновницею якого є модель та інфлуенсер Гейлі Бібер. Тому не дивно, що вона стала гостею вечірки-презентації нових продуктів бренду.

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На захід Клаудія прийшла у луку total black. Вона одягла коротку сукню-бюст'є від Balenciaga, яку доповнила шкіряними ботфортами від Celine та капроновими колготками. Завершували образ золоті аксесуари — клатч, браслети на обох руках і кулон у вигляді серця.

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Волосся Шиффер накрутила в легкі природні локони, а в макіяжі зробила акцент на очі, підвівши їх чорним олівцем.

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Сама ж Гейлі віддала перевагу маскулінному сірому штанному костюмі від Saint Laurent з акцентом на бордову краватку в горох.

Нагадаємо, раніше 54-річна Клаудія Шиффер позувала у бікіні на відпочинку у Греції.

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