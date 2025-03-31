У мінісукні та ботфортах: супермодель Клаудія Шиффер сходила до клубу в Лондоні

Клаудія Шиффер

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54-річна німецька супермодель та зірка 90-х – Клаудія Шиффер – сходила до клубу Tramp, де Донателла Версаче вирішила влаштувати дівич-вечір після свого звільнення з посади креативного директора Versace, куди запросила відомих моделей.

У клуб Шиффер вирішила одягнути в'язану бордову мінісукню від Sandro, яку доповнила чорними шкіряними ботфортами від Chloe та чорною сумкою Versace. Волосся вона просто розпустила, а на нігтях зробила червоний манікюр.

Зазначимо, Клаудія почала тісно співпрацювати з легендарним Модним будинком Versace ще у 90-х, коли була однією з найпопулярніших та найвідоміших моделей у світі. Вона була музою Джанні Версаче і часто з'являлася на показах та рекламі його бренду. Образ блондинки з аристократичними рисами ідеально вписувався в гламурну та зухвалу естетику Versace.

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У своєму Instagram сама Донателла також опублікувала серію фото, на яких позувала у компанії Кейт Мосс, Амбер Валетти, Клаудії Шиффер та інших моделей.

Раніше, нагадаємо, Клаудія Шиффер показала, який вигляд мала 29 років тому .