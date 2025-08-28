У мінісукні та ботфортах: супермодель Жизель Бундхен приміряла ефектні образи

Жизель Бундхен

Реклама

45-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен стала обличчям нової колекції одягу сезону осінь-зима 2025 року італійського бренду Elisabetta Franchi. Стилісти підібрали для неї ефектне вбрання. Локацією для зніманнь обрали басейн, яхту і тенісний корт.

Жизель Бундхен

Жизель Бундхен

Модель позувала в напівпрозорій в’язаній сукні в поєднанні з пітоновими ботфортами, в куртках зі шкіри різної фактури — гладенької і з тисненням під пітона, в боді з глибоким декольте і з високими рукавичками на руках.

Жизель Бундхен

Жизель Бундхен

Жизель Бундхен

Макіяж Жизель був виконаний з акцентом на червону помаду, а волосся було укладене з «мокрим» ефектом.

Реклама

Бундхен має приголомшливий вигляд, але ж пів року тому вона втретє стала мамою — вона народила сина. Батьком дитини є її бойфренд — 35-річний інструктор з джиу-джитсу Хоакім Валенте. З чоловіком модель зустрічається з червня 2023 року. Також Жизель виховує ще двох дітей — 15-річного сина і 12-річну доньку від колишнього чоловіка, футболіста Тома Бреді.

Раніше, нагадаємо, Жизель Бундхен показала свою сестру-близнючку. Зірка поділилася рідкісними сімейними фото.