У мінісукні та ботфортах: супермодель Жизель Бундхен приміряла ефектні образи
Зірка знялася в промокампанії нової колекції італійського бренду.
45-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен стала обличчям нової колекції одягу сезону осінь-зима 2025 року італійського бренду Elisabetta Franchi. Стилісти підібрали для неї ефектне вбрання. Локацією для зніманнь обрали басейн, яхту і тенісний корт.
Модель позувала в напівпрозорій в’язаній сукні в поєднанні з пітоновими ботфортами, в куртках зі шкіри різної фактури — гладенької і з тисненням під пітона, в боді з глибоким декольте і з високими рукавичками на руках.
Макіяж Жизель був виконаний з акцентом на червону помаду, а волосся було укладене з «мокрим» ефектом.
Бундхен має приголомшливий вигляд, але ж пів року тому вона втретє стала мамою — вона народила сина. Батьком дитини є її бойфренд — 35-річний інструктор з джиу-джитсу Хоакім Валенте. З чоловіком модель зустрічається з червня 2023 року. Також Жизель виховує ще двох дітей — 15-річного сина і 12-річну доньку від колишнього чоловіка, футболіста Тома Бреді.
