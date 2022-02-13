У мінісукні та червоних гостроносих босоніжках: Емілі Ратаковскі сходила на паті

Молода мама Емілі Ратаковскі зараз рідко відвідує світські заходи, але вчора зробила виняток.
Зірку заскочили на вечірці Fanatics Super Bowl у Калвер-Сіті, у Каліфорнії. Перед камерами фотографів Емілі Ратаковскі з'явилася в короткій чорній мінісукні з цікавим червоним декором у вигляді висячок з намистами на рукавах. Лук манекенниця доповнила червоними гостроносими босоніжками на високій шнурівці та на підборах.
Ратаковскі розпустила волосся, акуратно зачесала його за проділом і зробила макіяж у нюдових відтінках, акцентувавши увагу на вилицях.
Ще одна зірка - 26-річна американська реперка Доджа Кет – відвідала цю ж вечірку та розбурхала всіх своїм виходом у прозорій сукнісітці.
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