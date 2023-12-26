У мінісукні та червоних лакових ботфортах: ефектна Ізабель Гулар позувала біля ялинки

Бразилійка відсвяткувала Різдво в Майамі-Біч.
39-річна топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – показала серію знімків, зроблених у Флориді, куди вона прилетіла на різдвяні свята.
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Зірка приміряла стильний образ від David Koma – яскраво-коралову мінісукню з калами на талії, довге пальто такого ж кольору, лакові ботфорти на підборах та з металевим носком. Свій лук бразилійка доповнила чорними сонцезахисними окулярами. Позивала Ізабель біля ялинки, прикрашеної червоними кулями та на вулицях міста.
Також Гулар показала фото зі своїм бойфрендом – 33-річним німецьким футболістом Кевіном Траппом.
Нагадаємо, раніше Ізабель Гулар блиснула підтягнутою фігурою в басейні, позуючи у бікіні на надувному кавуні.
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