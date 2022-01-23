У мінісукні та червоному пуховику: Ріанна сходила на побачення з бойфрендом

У мінісукні та червоному пуховику: Ріанна сходила на побачення з бойфрендом

Співачка Ріанна потрапила під приціл фотографів разом із своїм бойфрендом.

Рірі та ASAP Rocky сходили на вечерю в районі Сохо, у Нью-Йорку та були зазнімковані фотографами.

33-річна Ріанна вийшла з машини в мінісукні блакитного кольору з малюнком і була в об'ємному червоному пуховику та взута в босоніжки на шпильках із сріблястими ремінцями навколо щиколотки.

Ріанна та ASAP Rocky / Getty Images

Відкриті босоніжки Рірі поєднала з рукавичками від Miu Miu, які пасували до її мінісукні, але образ мав трохи дивний вигляд. Лук співачка доповнила масивними сережками-висячками з діамантами, червоною помадою та чорною бейсболкою.

Ріанна та ASAP Rocky / Getty Images

ASAP Rocky був у хутряному кожушку пісочного кольору зі штучного хутра, чорних штанях, зеленій футболці, бордових чоботях та шапці-біні. На день раніше пару також заскочили під час побачення в Нью-Йорку.

Ріанна та ASAP Rocky / Getty Images

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