У мінісукні та джинсовій спідниці міді: два нові виходи Жизель Бундхен у Нью-Йорку

43-річну Жизель Бундхен сфотографували, коли вона виходила з готелю, де зупинилася. Перед камерами супермодель з'явилася в чорній короткій сукні, зверху якої на ній було довге пальто до тону. Лук зірка доповнила чорними колготами, шкіряними ботфортами на підборах та великими золотими сережками у вухах. Довге волосся Жизель розпустила і зробила легкий макіяж.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Того ж дня Бундхен заскочили дорогою з шоу на ABC "Погляд" у Верхньому Вест-Сайді. Цього разу модель була у темно-сірому трикотажному светрі з високою горловиною, джинсовій асиметричній спідниці міді, бежевому пальті та шкіряних високих чоботях на шпильках. Волосся її було зібране у хвіст, у вухах були золоті сережки, а на обличчі макіяж, що підкреслює природну красу моделі.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

У звичайному житті, нагадаємо, Жизель Бундхен не робить мейкап. Останнім часом її часто фотографують із дітьми в Маямі, де мешкає Бундхен.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

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