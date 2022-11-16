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У мінісукні та ефектних ботфотах: 51-річна Аманда Голден під прицілом папараці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
597
Час на прочитання
1 хв
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У мінісукні та ефектних ботфотах: 51-річна Аманда Голден під прицілом папараці

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Вона любить показувати фотографам свої аутфіти.

Британська теле- та радіоведуча Аманда Голден обожнює ефектні появи на публіці, тому її образи ніколи не бувають нудними. Щодня після ранкових ефірів на Heart Breakfast, коли вона прямує до своєї машини, зірку фотографують папараці. Аманда побачивши фотографів лише широко усміхнулася.

На знаменитості був образ у якому всі речі вона підібрала у молочному відтінку. Аманда одягла в'язану мінісукню, замшеві ботфорти, а на плечі накинула класичне пальто.

Доповнили цей образ золоті прикраси та сумка-хобо від бренду Saint Laurent. Виділялися в цьому луку лише довгий манікюр баклажанового відтінку та чорна парасолька.

Аманда Голден / © Getty Images
Аманда Голден / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
597
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