У мінісукні та ефектних ботфотах: 51-річна Аманда Голден під прицілом папараці

Британська теле- та радіоведуча Аманда Голден обожнює ефектні появи на публіці, тому її образи ніколи не бувають нудними. Щодня після ранкових ефірів на Heart Breakfast, коли вона прямує до своєї машини, зірку фотографують папараці. Аманда побачивши фотографів лише широко усміхнулася.

На знаменитості був образ у якому всі речі вона підібрала у молочному відтінку. Аманда одягла в'язану мінісукню, замшеві ботфорти, а на плечі накинула класичне пальто.

Доповнили цей образ золоті прикраси та сумка-хобо від бренду Saint Laurent. Виділялися в цьому луку лише довгий манікюр баклажанового відтінку та чорна парасолька.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

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