У мінісукні та екстравагантних хутряних чоботях: зірка серіалу «Щоденники вампіра» Ніна Добрев сходила на «Формулу-1»

Ніна Добрев

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36-річна канадська акторка болгарського походження широко відома всім за серіалом «Щоденники вампіра», — Ніна Добрев — сходила на етап гонок «Формули-1», що відбувся у Майамі. Фото з події вона показала у своєму Instagram.

На гонку Ніна прийшла у чорній мінісукні без бретелів, яку доповнила червоним бомбером та екстравагантними хутряними чоботями з червоно-чорним принтом від Tory Burch.

Судячи з кольору її лука, Добрев є фанаткою гоночної команди Ferrari. До того ж вона навіть зробила фото з їхнім гонщиком Л’юїсом Гемільтоном.

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На гонку також прийшла 28-річна співачка Лиса — зірка гурту Blackpink, який зараз мегапопулярний. Вона прийшла в бордовій шкіряній короткій сукні з бахромою. Ніна зробила і з нею спільне фото.

Раніше, нагадаємо, Ніна Добрев блиснула фігурою у спідній білизні. Акторка похизувалась гарною фігурою, а шанувальники засипали її хвалебними компліментами.