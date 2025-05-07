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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
271
Час на прочитання
1 хв

У мінісукні та екстравагантних хутряних чоботях: зірка серіалу «Щоденники вампіра» Ніна Добрев сходила на «Формулу-1»

Акторка похизувалась своїм незвичайним луком у кольорах улюбленої гоночної команди.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ніна Добрев

Ніна Добрев

36-річна канадська акторка болгарського походження широко відома всім за серіалом «Щоденники вампіра», — Ніна Добрев — сходила на етап гонок «Формули-1», що відбувся у Майамі. Фото з події вона показала у своєму Instagram.

instagram.com/nina/

instagram.com/nina/

На гонку Ніна прийшла у чорній мінісукні без бретелів, яку доповнила червоним бомбером та екстравагантними хутряними чоботями з червоно-чорним принтом від Tory Burch.

instagram.com/nina/

instagram.com/nina/

Судячи з кольору її лука, Добрев є фанаткою гоночної команди Ferrari. До того ж вона навіть зробила фото з їхнім гонщиком Л’юїсом Гемільтоном.

instagram.com/nina/

instagram.com/nina/

instagram.com/nina/

instagram.com/nina/

На гонку також прийшла 28-річна співачка Лиса — зірка гурту Blackpink, який зараз мегапопулярний. Вона прийшла в бордовій шкіряній короткій сукні з бахромою. Ніна зробила і з нею спільне фото.

instagram.com/nina/

instagram.com/nina/

Раніше, нагадаємо, Ніна Добрев блиснула фігурою у спідній білизні. Акторка похизувалась гарною фігурою, а шанувальники засипали її хвалебними компліментами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
271
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