У мінісукні та гольфах: 71-річна Ізабель Юппер знялася для глянцю

Актриса з'явилася у новій фотосесії, під час якої приміряла екстравагантні образи.

71-річна актрорка театру та кіно, продюсерка Ізабель Юппер стала головною героїнею нового випуску корейської редакції журналу Vogue. На обкладинці глянцю вона з'явилася в короткій чорній сукні від Balenciaga, яку доповнила чорними колготками, білими гольфами та довгою світлою шубою зі штучного хутра.

instagram.com/isabelle.huppert

Також вона позувала і в інших вбраннях від Balenciaga – довгій сукні-бюст'є та рукавичках, у дублянці, у довгій рожевій сукні з імітацією пір'я і навіть у рваних колготках.

instagram.com/isabelle.huppert

instagram.com/isabelle.huppert

Для фотосета Ізабель випрямили волосся, а на обличчі зробили макіяж з акцентом на персикові тіні та помаду цегляного відтінку.

instagram.com/isabelle.huppert

instagram.com/isabelle.huppert

instagram.com/isabelle.huppert

Зазначимо, актриса є амбасадором бренду Balenciaga, тому вона часто з'являється у його вбраннях на багатьох світських заходах.

instagram.com/isabelle.huppert

instagram.com/isabelle.huppert

instagram.com/isabelle.huppert

Раніше, нагадаємо, в Ізабель Юппер у пухнасті сукні-халаті від Balenciaga виходила на червону доріжку в Каннах. Французька акторка прийшла на прем'єру фільму Кевіна Костнера "Обрій: Американська сага".

Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

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