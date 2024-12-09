У мінісукні та гольфах: 71-річна Ізабель Юппер знялася для глянцю

Актриса з'явилася у новій фотосесії, під час якої приміряла екстравагантні образи.
71-річна актрорка театру та кіно, продюсерка Ізабель Юппер стала головною героїнею нового випуску корейської редакції журналу Vogue. На обкладинці глянцю вона з'явилася в короткій чорній сукні від Balenciaga, яку доповнила чорними колготками, білими гольфами та довгою світлою шубою зі штучного хутра.
Також вона позувала і в інших вбраннях від Balenciaga – довгій сукні-бюст'є та рукавичках, у дублянці, у довгій рожевій сукні з імітацією пір'я і навіть у рваних колготках.
Для фотосета Ізабель випрямили волосся, а на обличчі зробили макіяж з акцентом на персикові тіні та помаду цегляного відтінку.
Зазначимо, актриса є амбасадором бренду Balenciaga, тому вона часто з'являється у його вбраннях на багатьох світських заходах.
Раніше, нагадаємо, в Ізабель Юппер у пухнасті сукні-халаті від Balenciaga виходила на червону доріжку в Каннах. Французька акторка прийшла на прем'єру фільму Кевіна Костнера "Обрій: Американська сага".
Читайте також:
- У гламурному в'язаному костюмі з блискітками: 71-річна Ізабель Юппер отримала нагороду в Ліоні
- Цікавий вибір: 71-річна Ізабель Юппер з'явилася у гламурному костюмі на червоній доріжці
- У зеленому балахоні від Balenciaga: 71-річна Ізабель Юппер сяяла на Венеціанському кінофестивалі