У мінісукні та із золотим тортом: топмодель Ізабель Гулар показала, як відсвяткувала 40-річчя

Бразильська топмодель та колишній "ангел" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – опублікувала у своєму Instagram серію фото та відео, на яких було знято святкування її ювілею.

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Друзі моделі та її коханий – 33-річний німецький футболіст Кевін Трапп – влаштували їй сюрприз та організували вечірку з декором та численними повітряними кулями у золотому кольорі. Навіть триярусний торт був покритий золотом.

Фото: Instagram Ізабель Гулар

Для святкування Ізабель одягла білу напівпрозору мінісукню від бразильського бренду ЅOL ΒRΛΝD, яку вона доповнила босоніжками на підборах та золотими браслетами на обох руках. Волосся модель накрутила великими хвилями, а на обличчі зробила натуральний макіяж.

Фото: Instagram Ізабель Гулар

"Я така вдячна і так люблю свого нареченого і своїх найкращих друзів! Який незабутній сюрприз був учора ввечері! Дякую кожному з вас за вітальні повідомлення в день народження! Я відчула таке велике кохання!" — написала Гулар під фото.

Нагадаємо, раніше топмодель Ізабель Гулар підкреслила ноги короткою спідницею. Вона стала зіркою нової промокампанії бренду джинсового одягу та позувала на пляжі у різних луках із деніму.

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