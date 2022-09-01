У мінісукні та кейп-накидці: бразильська супермодель Ізабелі Фонтану позувала в чарівному образі

Вона часто відвідує різні червоні доріжки, тому пропустити один із найстаріших та найпрестижніших кінофестивалів світу просто не могла.

Бразильська супермодель Ізабелі Фонтану, яка прославилася завдяки своїй роботі з брендом білизни Victoria's Secret, стала однією з гостей Венеційського кінофестивалю і пройшла знаменитою червоною доріжкою. Зірка відвідала захід, у день відкриття, щоб подивитися фільм "Білий шум", який представлений в основній програмі конкурсу.

Ізабелі Фонтана / Фото: Associated Press

Для своєї появи Ізабелі обрала білу обтислу мінісукню від бренду Layla Atelier, оригінальним доповненням якої стала накидка-кейп і брошка у вигляді птаха.

Також на моделі були босоніжки із пружинами, усипані стразами, від знаменитого бренду René Caovilla. У таких же босоніжках нещодавно сяяла перед камерами норвезька модель Фріда Аасен.

Ізабелі Фонтана / Фото: Associated Press

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