У мінісукні та кожушку: трансзірка Нікіта Драгун у відвертому луці відвідала вечірку

У мінісукні та кожушку: трансзірка Нікіта Драгун у відвертому луці відвідала вечірку

Папараці зняли 25-річну знаменитість на вулицях Лос-Анджелеса.

Американська трансгендерка, YouTube-блогерка та візажистка Нікіта Драгун потрапила до об'єктивів папараці дорогою на вечірку у Лос-Анджелесі.

Нікіта була одягнена у коротку сукню з відвертою зоною декольте, зверху якої вона одягла чорний кожушок з екохутра.

Нікіта Драгун / Getty Images

Свій образ вона доповнила блакитними туфлями з металевими деталями та блакитною мініатюрною сумочкою.

Волосся Драгун розпустила, зробила макіяж з акцентом на пишних віях і прикрасила шию золотим ланцюжком.

Раніше ми бачили Нікіта у провокаційних луках. Вона любить привертати до себе увагу відвертими вбраннями та яскравими макіяжами.

Нікіта Драгун / Getty Images

Нікіта Драгун / Getty Images