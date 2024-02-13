У мінісукні та мюлях: Демі Мур відвідала модний показ у Нью-Йорку

Знаменитість приїхала на показ Carolina Herrera. Мур мала чудовий вигляд в мінісукні з картатим візерунком і відповідною накидкою від бренду Carolina Herrera, доповнивши образ нюдовими гостроносими мюлями на підборах, а в руках тримала клатч до тону вбрання.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Мур розпустила своє довге чорне волосся, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, а у вухах у неї сяяли золоті сережки-кліпси. Макіяж у натуральних відтінках завершував образ зірки.

У своєму Instagram Демі Мур показала свій образ на відео. Також акторка взяла із собою на показ собаку Пілаф, з якою практично не розлучається. Її Мур подарувала її дочка Талула.

Читайте також: