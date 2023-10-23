У мінісукні та на підборах: Різ Візерспун знову скористалася своїм модним лайфгаком

Акторка Різ Візерспун мала приголомшливий вигляд, коли відвідала благодійний захід своєї продюсерської компанії Hello Sunshine у Лос-Анджелесі. 47-річна зірка та бізнесвумен продемонструвала стильне та елегантне вбрання ніжно-блакитного відтінку.

Її ансамбль складався із сукні до колін та жакета-болеро з короткими рукавами та золотими ґудзиками. Доповнила вбрання Різ лаконічними бежевими слінгбеками на високих підборах, декількома прикрасами та макіяжем з рожевим блиском та рум'янами.

Також акторка зробила нову зачіску та відрізала невелику чубчик.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

Цей образ повністю відповідає стилю Різ, яка через невеликий зріст у 156 сантиметрів практично завжди одягає міні. Підкресливши ноги і надягнувши високі підбори акторка візуально робить себе вищою.

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