У мінісукні та на підборах: Різ Візерспун знову скористалася своїм модним лайфгаком

Елегантним вбранням зірка підкреслила стрункі ноги.
Акторка Різ Візерспун мала приголомшливий вигляд, коли відвідала благодійний захід своєї продюсерської компанії Hello Sunshine у Лос-Анджелесі. 47-річна зірка та бізнесвумен продемонструвала стильне та елегантне вбрання ніжно-блакитного відтінку.
Її ансамбль складався із сукні до колін та жакета-болеро з короткими рукавами та золотими ґудзиками. Доповнила вбрання Різ лаконічними бежевими слінгбеками на високих підборах, декількома прикрасами та макіяжем з рожевим блиском та рум'янами.
Також акторка зробила нову зачіску та відрізала невелику чубчик.
Цей образ повністю відповідає стилю Різ, яка через невеликий зріст у 156 сантиметрів практично завжди одягає міні. Підкресливши ноги і надягнувши високі підбори акторка візуально робить себе вищою.
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