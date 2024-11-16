У мінісукні та на платформах: дочка Демі Мур та Брюса Вілліса виступила з новою піснею

33-річна Скаут ЛаРю - дочка акторів Демі Мур та Брюса Вілліса - з'явилася на публіці у мінісукні білого кольору. Її вбрання-бюстьє було повністю розшите бісером та намистинами-перлинами.

Скаут ЛаРю Вілліс / Фото: Getty Images

Свою гламурну сукню вона поєднала з чорними чоботями на високій платформі, простою зачіскою та макіяжем. Також Скаут одягла кілька прикрас та зробила манікюр червоного кольору.

З'явилася в такому вбранні вона у закладі City Winery у Нью-Йорку, де відбувся її мініконцерт. Скаут - співачка та презентувала публіці нову пісню Take Me та атмосферний кліп до неї.

Нагадаємо, що Скаут - одна з трьох дітей знаменитої пари. Також у Мур та Вілліса є дочки на ім'я Румер та Талула. Вони дуже близькі з батьками й часто разом бувають на заходах та публікують сімейні фотографії у соцмережах. Під час прем'єри фільму "Субстанція" дочки неодноразово підтримували Демі та червоній доріжці та виходили з нею до фотографів.

Читайте також: