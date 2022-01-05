У мінісукні та на шпильках: Джорджина Родрігес підкреслила вагітний живіт

Вагітна Джорджина Родрігес обрала досить пікантний образ для новорічної ночі.
Новий 2022-й Родрігес зустрічала в компанії Кріштіану Роналду та дітей. Одягнена модель була в коротку сукню, що нагадувала подовжений блейзер, яку поєднувала з білими туфлями-човниками на підборах. Коротке вбрання Джорджіни підкреслювало її вже помітний живіт. Нагадаємо, модель чекає на двійнят від свого бойфренда Кріштіану Роналду.
"Багато здоров'я, любові та світла у всіх будинках. Дякую всім, хто був частиною мого 2021 року, і дякую Богу за хороший рік, який він нам подарував", — написала у підписі до фотографій Джорджина.
На святковому знімку, яким також поділилася манекенниця, вона зображена в компанії своєї великої сім'ї, яка в новому році стане ще більшою.
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