У мінісукні та на шпильках: Джорджина Родрігес підкреслила вагітний живіт

Вагітна Джорджина Родрігес обрала досить пікантний образ для новорічної ночі.

Новий 2022-й Родрігес зустрічала в компанії Кріштіану Роналду та дітей. Одягнена модель була в коротку сукню, що нагадувала подовжений блейзер, яку поєднувала з білими туфлями-човниками на підборах. Коротке вбрання Джорджіни підкреслювало її вже помітний живіт. Нагадаємо, модель чекає на двійнят від свого бойфренда Кріштіану Роналду.

Джорджина Родрігес / Instagram Джорджини Родрігес

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"Багато здоров'я, любові та світла у всіх будинках. Дякую всім, хто був частиною мого 2021 року, і дякую Богу за хороший рік, який він нам подарував", — написала у підписі до фотографій Джорджина.

На святковому знімку, яким також поділилася манекенниця, вона зображена в компанії своєї великої сім'ї, яка в новому році стане ще більшою.

Джорджина Родрігес із сім'єю / Instagram Джорджини Родрігес

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