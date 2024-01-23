У мінісукні та на шпильках: Сара Мішель Геллар сходила на концерт Кайлі Міноуг

Фотографіями та селфі зі співачкою актриса поділилася у своєму Instagram.
46-річна американська акторка та зірка серіалу "Баффі – переможниця вампірів" – Сара Мішель Геллар – відвідала концерт австралійської співачки Кайлі Міноуг, який пройшов у Лас-Вегасі.
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Для виходу у світ актриса обрала лук, що складався із золотої мінісукні, розшитої великими лелітками, і золотих босоніжок на високих підборах. Волосся Сара зібрала в пучок і зробила макіяж зі смоки-айс та рожевою помадою.
Встигла акторка і зробити селфі зі співачкою, яка була в червоному блискучому комбінезоні та чоботях з леопардовим принтом, із блискучими тінями та червоною помадою.
"Padam. Padam", — написала Геллар під фото, що є назвою останнього хіта Міноуг.
Нагадаємо, раніше Сара Мішель Геллар позувала під водою з восьминогом у руках.
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