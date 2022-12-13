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У мінісукні та на високих підборах: зірка серіалу "Емілі в Парижі" після інтерв'ю

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У мінісукні та на високих підборах: зірка серіалу "Емілі в Парижі" після інтерв'ю

Лілі Колінз / Фото: Getty Images

Це вбрання додавала акторці стрункості та елегантності.

Акторку Лілі Коллінз сфотографували у Нью-Йорку після інтерв'ю на шоу Good Morning America, де вона розповіла про продовження серіалу "Емілі в Парижі", в якому виконує головну роль.

На дівчині була мінісукня в дрібну клітку від бренду Fendi, яку вона поєднала з жакетом зі щільної тканини від цієї ж марки та чорними колготками.

Доповнили цей образ туфлі на високих підборах та платформах від Giuseppe Zanotti, а також мінісумка від Cartier та сережками-кільцями. Також вона зробила яскравий макіяж.

Лілі Колінз / © Getty Images
Лілі Колінз / Фото: Getty Images

Пізніше з цією ж сумкою Лілі сфотографували на прогулянці з чоловіком, коли вони вийшли по ранкову каву.

Лілі Колінз / © Getty Images
Лілі Колінз / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
234
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