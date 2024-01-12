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У мінісукні та прозорому бюстгальтері: Наталі Портман одягла "сукню помсти" на шоу

У мінісукні та прозорому бюстгальтері: Наталі Портман одягла "сукню помсти" на шоу

Наталі Портман / Фото: Getty Images

42-річна зірка "Чорного лебедя" відвідала шоу Jimmy Kimmel Live, де з'явилася у маленькій чорній сукні, яку журналісти охрестили "сукнею помсти".

Наталі Портман підтвердила розрив із чоловіком Бенджаміном Мільп'є, якого викрила у зраді і демонструє тепер на публіці та на червоних доріжках ефектні образи, на які неможливо не звернути увагу.

На знімання шоу Jimmy Kimmel Live Наталі приїхала у чорній мінісукні з прозорим чорним бюстгальтером під ліфом без бретельок та доповнила його босоніжками на високих шпильках. Вона розпустила каштанове волосся і зробила насичений макіяж нафарбувавши губи червоною помадою. А також зробила манікюр та педикюр червоного кольору.

Наталі Портман / © Getty Images
Наталі Портман / Фото: Getty Images

Після шоу акторка підійшла до шанувальників, які чекали на неї біля виходу зі студії з плакатами в руках і дала кілька автографів.

А нещодавно на церемонії Governors Awards Наталі Портман з'явилася в образі фатальної жінки, вразивши вибором сексуальної чорної сукні.

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