У мінісукні та пуховику: Ріта Ора на презентації в Лондоні

30-річна співачка Ріта Ора відвідала світський захід у Лондоні.

Дівчина була присутня вчора, 10 листопада, на презентації Canada Goose Footwear у Victoria House. На заході Ора з'явилася у білій об'ємній куртці від цього ж бренду, яку поєднала з чорною мінісукнею та фіолетовими туфлями-човниками на підборах та з красивими блискучими пряжками. В руках у Ріти був маленький клатч із розсипом каміння. Також співачка зробила насичений макіяж, одягла сережки-висячки з перлів, а волосся зачесала і зібрала в пучок ззаду.

Ріта Ора / Getty Images

Вже цього місяця Ріта Ора відсвяткує своє 31-річчя. 26 листопада у співачки день народження. Цікаво, чи влаштує артистка якусь вечірку з цього приводу. Можливо, її коханий Тайка Вайтиті організує для коханої свято.

Ріта Ора та Тайка Вайтиті / Getty Images

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