У мінісукні та шкіряних чоботях-панчохах: молодша сестра Пенелопи Крус на заході

Молодша сестра акторки Пенелопи Крус – Моніка – відвідала захід у Мадриді. 47-річна іспанська акторка позувала перед фотографами на офіційній вечірці відкриття Тижня моди Mercedes Benz.

Для цього світського та гламурного заходу вона одягла чорну мінісукню з оксамитовим верхом та об'ємною спідницею зі складками. Образ Моніка доповнила чорними шкіряними чоботами-панчохами на підборах та платформах. Волосся вона уклала в об'ємну зачіску, зробила яскравий макіяж, а також одягла кілька прикрас.

Моніка Крус / Фото: Getty Images

Вбрання чорного кольору вона носить часто на світські заходи і на відміну від сестри, яка віддає перевагу лише бренду Chanel, Моніка вибирає різні бренди. Наприклад, на заході ELLE for Future 2024 вона вийшла на фотокол у вбранні з дрібним драпіруванням та довгими рукавами.

Моніка Крус / Фото: Getty Images

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