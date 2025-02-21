У мінісукні та шкіряних чоботях-панчохах: молодша сестра Пенелопи Крус на заході

Гламурний модний захід відбувся у столиці Іспанії.
Молодша сестра акторки Пенелопи Крус – Моніка – відвідала захід у Мадриді. 47-річна іспанська акторка позувала перед фотографами на офіційній вечірці відкриття Тижня моди Mercedes Benz.
Для цього світського та гламурного заходу вона одягла чорну мінісукню з оксамитовим верхом та об'ємною спідницею зі складками. Образ Моніка доповнила чорними шкіряними чоботами-панчохами на підборах та платформах. Волосся вона уклала в об'ємну зачіску, зробила яскравий макіяж, а також одягла кілька прикрас.
Вбрання чорного кольору вона носить часто на світські заходи і на відміну від сестри, яка віддає перевагу лише бренду Chanel, Моніка вибирає різні бренди. Наприклад, на заході ELLE for Future 2024 вона вийшла на фотокол у вбранні з дрібним драпіруванням та довгими рукавами.
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