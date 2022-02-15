У мінісукні та шубі: Ельза Госк приїхала на Тиждень моди до Нью-Йорка

33-річна шведська модель потрапила під приціл фотографів.
Модель приїхала з Лос-Анджелеса, де постійно проживає разом зі своєю родиною – бойфрендом Томом Дейлі та дочкою Тууліккі.
На вулицях Нью-Йорка Ельзу заскочили фотографи, коли модель прямувала на показ Coach's в рамках Тижня моди. Хоск була в шубі зі штучного хутра, під яку одягла коротку сукню в принт і взула високі зимові черевики ніжно-рожевого кольору, доповнивши лук рожевою сумкою Coach тілесного кольору.
Золотисте волосся Ельзи розвивалося на вітрі, а в макіяжі модель зробила акцент на нюдових відтінках. У своєму Instagram Госк опублікувала кілька фото з Нью-Йорка та написала:
"Я так рада бути в Нью-Йорку з моєю родиною @coach, мені сподобалося сьогоднішнє шоу!"
(гортайте фото праворуч)
Читайте також: