У мінісукні та шубі: Ельза Госк приїхала на Тиждень моди до Нью-Йорка

У мінісукні та шубі: Ельза Госк приїхала на Тиждень моди до Нью-Йорка

33-річна шведська модель потрапила під приціл фотографів.

Модель приїхала з Лос-Анджелеса, де постійно проживає разом зі своєю родиною – бойфрендом Томом Дейлі та дочкою Тууліккі.

На вулицях Нью-Йорка Ельзу заскочили фотографи, коли модель прямувала на показ Coach's в рамках Тижня моди. Хоск була в шубі зі штучного хутра, під яку одягла коротку сукню в принт і взула високі зимові черевики ніжно-рожевого кольору, доповнивши лук рожевою сумкою Coach тілесного кольору.

Ельза Госк / Getty Images

Золотисте волосся Ельзи розвивалося на вітрі, а в макіяжі модель зробила акцент на нюдових відтінках. У своєму Instagram Госк опублікувала кілька фото з Нью-Йорка та написала:

"Я так рада бути в Нью-Йорку з моєю родиною @coach, мені сподобалося сьогоднішнє шоу!"

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