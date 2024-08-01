У мінісукні та слінгбеках: Кая Гербер підкреслила стрункі ноги вбранням

Дівчина прилетіла до Парижа одразу на кілька заходів.

22-річна американська модель та донька суперзірки 90-х Сінді Кроуфорд — Кая Гербер – з'явилася в Парижі одразу на кількох світських заходах.

(гортайте фото вправо)

Разом із мамою вона прийшла на відкриття OMEGA House Paris 2024, оскільки давно є амбасадором бренду. Для свого виходу вона вибрала короткий, але стильний образ. Дівчина одягла чорну мінісукню, яка ефектно підкреслила її стрункі ноги, і доповнила її бордовою сумкою Gucci і такого ж кольору слінгбеками.

Фото: Instagram Каї Гербер

Однак зараз у Парижі відбуваються літні Олімпійські ігри, відкриття яких Кая також не пропустила. Вона разом із мамою Сінді підтримала збірну США.

Сінді Кроуфорд / Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

Нагадаємо, раніше топмодель Міранда Керр у компанії чоловіка Евана Шпігеля з'явилася на президентській вечері на честь Олімпіади-2024.

Читайте також:

Образи Каї Гербер — дочки супермоделі Сінді Кроуфорд (11 фото)