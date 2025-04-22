У мінісукні та туфлях на каблуках: вагітна Олівія Калпо відсвяткувала Великдень

Олівія Калпо / © Associated Press

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32-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США-2012» та «Міс Всесвіт-2012» — Олівія Калпо — опублікувала в Instagram кілька кадрів зі святкування Великодня. Для такої події вона обрала строкату коротку сукню з рукавами-ліхтариками та білим коміром.

© Instagram Олівії Калпо

Свій святковий образ модель доповнила білими туфлями-човниками на високих підборах та білою сумкою Hermès Birkin. Волосся вона зібрала в тугий пучок, а на обличчі зробила природний макіяж. На фото Олівія позувала з чоловіком — гравцем в американський футбол Крістіаном Маккеффрі.

© Instagram Олівії Калпо

Судячи з соцмереж, вагітність Калпо проходить легко — вона веде активний спосіб життя і навіть знімається в рекламі купальників. І любить підкреслювати свій вагітний живіт сукнями, що обтягують.

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© Instagram Олівії Калпо

Раніше, нагадаємо, вагітна Олівія Калпо у мінішортах та кардигані на голе тіло позувала в лісі.