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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

У мінісукні та туфлях на каблуках: вагітна Олівія Калпо відсвяткувала Великдень

Дівчина, як завжди, обрала вбрання, яке підкреслило її цікавий стан

Автор публікації
Юлія Кудринська
Олівія Калпо

Олівія Калпо / © Associated Press

32-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США-2012» та «Міс Всесвіт-2012» — Олівія Калпо — опублікувала в Instagram кілька кадрів зі святкування Великодня. Для такої події вона обрала строкату коротку сукню з рукавами-ліхтариками та білим коміром.

/ © Instagram Олівії Калпо

© Instagram Олівії Калпо

Свій святковий образ модель доповнила білими туфлями-човниками на високих підборах та білою сумкою Hermès Birkin. Волосся вона зібрала в тугий пучок, а на обличчі зробила природний макіяж. На фото Олівія позувала з чоловіком — гравцем в американський футбол Крістіаном Маккеффрі.

/ © Instagram Олівії Калпо

© Instagram Олівії Калпо

Судячи з соцмереж, вагітність Калпо проходить легко — вона веде активний спосіб життя і навіть знімається в рекламі купальників. І любить підкреслювати свій вагітний живіт сукнями, що обтягують.

/ © Instagram Олівії Калпо

© Instagram Олівії Калпо

Раніше, нагадаємо, вагітна Олівія Калпо у мінішортах та кардигані на голе тіло позувала в лісі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
89
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