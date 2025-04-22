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- Шоу-бізнес
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У мінісукні та туфлях на каблуках: вагітна Олівія Калпо відсвяткувала Великдень
Дівчина, як завжди, обрала вбрання, яке підкреслило її цікавий стан
32-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США-2012» та «Міс Всесвіт-2012» — Олівія Калпо — опублікувала в Instagram кілька кадрів зі святкування Великодня. Для такої події вона обрала строкату коротку сукню з рукавами-ліхтариками та білим коміром.
Свій святковий образ модель доповнила білими туфлями-човниками на високих підборах та білою сумкою Hermès Birkin. Волосся вона зібрала в тугий пучок, а на обличчі зробила природний макіяж. На фото Олівія позувала з чоловіком — гравцем в американський футбол Крістіаном Маккеффрі.
Судячи з соцмереж, вагітність Калпо проходить легко — вона веде активний спосіб життя і навіть знімається в рекламі купальників. І любить підкреслювати свій вагітний живіт сукнями, що обтягують.
Раніше, нагадаємо, вагітна Олівія Калпо у мінішортах та кардигані на голе тіло позувала в лісі.