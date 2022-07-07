У мінісукні та у величезних окулярах: Ніколь Кідман здивувала образом для світської вечері в Парижі

У такому вбранні оскароносну акторку ми ще не бачили.

Ніколь Кідман фотографуэться для модних глянців і рекламує бренди протягом своєї багаторічної кар'єри, проте вчора, 6 липня, вона вперше з'явилася як модель на подіумі. Оскароносна акторка продефілювала на показі нової кутюрної колекції бренду Balenciaga.

Залом зірка пройшлася в сріблястій сукні на одне плече з ефектом драпірування та довгим шлейфом. Доповнювали цей образ високі чорні рукавички, чорні колготки та туфлі.

Після показу знаменитість сфотографували із чоловіком Кітом Урбаном. Вони були у total black look.

Ніколь Кідман із чоловіком / Фото: Getty Images

Увечері пара вирушила на вечерю до Hotel de la Marine. Виходячи з автомобіля Ніколь продемонструвала ефектний лук в мінісукні з відкритими плечима, яка була розшита паєтками. Доповненням ансамблю стали величезні сонцезахисні окуляри, квадратний клатч, масивні сережки та діамантовий браслет на руці у вигляді змії.

Ніколь Кідман із чоловіком / Фото: Getty Images

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