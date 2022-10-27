У мінісукні та в чоботях: 73-річна дизайнерка Вера Вонг приголомшила зовнішністю

Вонг вкотре довела, що вік – це лише цифра у паспорті.

Знаменита дизайнерка Вера Вонг відвідала захід The Fragrance Foundation Circle Of Champions 2022, що відбувався у Нью-Йорку. У світ вона виходить вкрай рідко, як і позує для фото, але цього разу вирішила зробити лише один знімок з Ліндою Дж. Леві — президенткою фонду, який організував цей галавечір.

У виборі вбрання Вонг, як завжди, залишилася вірною собі і одягла лаконічний чорний блейзер та мінішорти. Цей образ дизайнерка поєднала зі шкіряними ботфортами. Волосся вона просто розпустила, а на обличчі зробила дуже натуральний макіяж.

Однак зазвичай дизайнерка доповнює свої образи сонцезахисними окулярами, але цього разу вирішила обійтись без них.

Вера Вонг та Лінда Дж. Леві / Фото: Getty Images

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