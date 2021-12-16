У мінісукні та в компанії бойфренда: Ріта Ора на прем'єрі фільму в Австралії

У мінісукні та в компанії бойфренда: Ріта Ора на прем'єрі фільму в Австралії

Зірка відвідала показ фільму, де у головній ролі зіграла Ніколь Кідман.

Британська співачка Ріта Ора відвідала прем'єрний показ фільму "Бути Рікардо", що відбувся у кінотеатрі Hayden Orpheum Picture Palace у місті Сіднеї. На червоній доріжці зірка з'явилася в чорному мінісукні на бретельках, прикрашених стразами, від бренду Miu Miu, доповнили це вбрання сумка на ланцюжку від цього ж бренду та чорні сатинові туфлі з ремінцями. Волосся вона уклала легкими локонами, а на очі одягла сонцезахисні окуляри.

Ріта Ора / Getty Images

На захід Ріта прийшла в компанії свого коханого - 46-річного режисера Тайкі Вайтіті, який для червоної доріжки також вибрав total black look.

Ріта Ора / Getty Images

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