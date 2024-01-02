У мінісукні та в обіймах із чоловіком: Сінді Кроуфорд на новорічній вечірці

Зірка 90-х показала, як зустріла новий - 2024-й - рік.

57-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – відзначила прихід нового року на вечірці у компанії чоловіка – Ренді Гербера.

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Для світського виходу Сінді обрала мінісукню із запахом, розшиту чорними та срібними паєтками, яку доповнила босоніжками на невисоких підборах.

Подружжя позувалося в обіймах один одного, а також з артистами на ходулях в образах Мерілін Монро та Чарлі Чапліна.

"Готова до тебе, 2024!" — лаконічно підписала знімки модель.

Сінді Кроуфорд із чоловіком / Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд показала знімок, зроблений багато років тому. На ньому вона засвітила свої сідниці.

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