У мінісукні та в обіймах із чоловіком: Сінді Кроуфорд на новорічній вечірці

Зірка 90-х показала, як зустріла новий - 2024-й - рік.
57-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – відзначила прихід нового року на вечірці у компанії чоловіка – Ренді Гербера.
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Для світського виходу Сінді обрала мінісукню із запахом, розшиту чорними та срібними паєтками, яку доповнила босоніжками на невисоких підборах.
Подружжя позувалося в обіймах один одного, а також з артистами на ходулях в образах Мерілін Монро та Чарлі Чапліна.
"Готова до тебе, 2024!" — лаконічно підписала знімки модель.
Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд показала знімок, зроблений багато років тому. На ньому вона засвітила свої сідниці.
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