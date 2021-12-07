У мінісукні та з акцентом на декольте: розкішна Голлі Беррі відвідала церемонію

У мінісукні та з акцентом на декольте: розкішна Голлі Беррі відвідала церемонію

Голлі Беррі відвідала церемонію The Critics Choice Association у Fairmont Century Plaza у Лос-Анджелесі, Каліфорнія.

55-річна зірка одягла ефектну червону сукню з глибоким вирізом, що підкреслює її декольте і невеликим шлейфом. Вона доповнила свій образ парою сріблястих босоніжок з камінням та на підборах, цікавою каблучкою на пальці, світлим манікюром та романтичним укладанням легкими хвилями.

Голлі Беррі / Getty Images

На заході, створеному на вшанування видатних досягнень у кіновиробництві темношкірих, Голлі отримала нагороду за кар'єрні успіхи.

Голлі Беррі та Ван Гант / Associated Press

Разом із Голлі на церемонію приїхав і її коханий – музикант Ван Гант. Пара позувала на доріжці, тримаючись за руки. Власник "Греммі", який написав головну пісню для останнього фільму Беррі на Netflix, був одягнений у чорний смокінг, білу класичну сорочку та шкіряні туфлі. Про свої стосунки пара заявила рік тому, після того як у Мережі почали поширюватися чутки про їхній роман.

Голлі Беррі та Ван Гант / Associated Press

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