У мінісукні та з бойфрендом: Кім Кеттролл прийшла на модний показ у Нью-Йорку

У Нью-Йорку відбувся показ бренду Alexander Wang, а гостею шоу стала зірка "Сексу і міста" – 67-річна акторка Кім Кеттролл. На цей захід жінка прийшла до компанії свого давнього бойфренда Рассела Томаса. Пара одяглася у все чорне.

На Кім була коротка сукня-жакет, яку вона носила в поєднанні з капроновими колготками, босоніжками та сумкою. Волосся акторка розпустила, зробила макіяж, а єдиною яскравою плямою в її луку був червоний лак на нігтях. Рассел вибрав вільний костюм, який одягнув у поєднанні з сорочкою і туфлями.

Пара позувала перед камерами, обійнявшись і усміхавшись. Вони разом з'являються дуже рідко, але Кім не приховує ці стосунки.

Кім Кеттролл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що зараз у Нью-Йорку розпочалася робота над третім сезоном серіалу "І просто так…", який став сиквелом "Сексу і міста", але Кім у цьому проєкті не задіяна. Після багатьох обговорень і тривалих переговорів команді проєкту 2023 року вдалося умовити акторку повернутися до своєї ролі Саманти Джонс і вона з'явилася наприкінці другого сезону в короткому епізоді і вимовила лише 20 фраз. В ефірі вона пробула лише 60 секунд, за які отримала гонорар у розмірі 1 мільйона доларів.

Ймовірно, це було одне з найдорожчих камео в історії серіалів, оскільки кожна фраза акторки коштувала творцям шоу 50 тисяч доларів.

Кім Кеттролл у ролі Саманти Джонс у серіалі "І просто так..."/фото: скріншот з відео HBO

Бренд Alexander Wang теж нещодавно опинився у центрі уваги. Перед цим показів компанія випустила рекламу, в якій зняла двійників відомих жінок: Бейонсе, Тейлор Свіфт, Кайлі Дженнер і Аріани Гранде.

Читайте також: