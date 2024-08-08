У мінісукні та з дорогою сумкою: топмодель Жасмін Тукс сходила на Олімпіаду в Парижі

Літні Олімпійські ігри збирають на своїх змаганнях дедалі більше селебріті з усього світу.
33-річна топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Жасмін Тукс – відвідала кілька змагань у межах літніх Олімпійських ігор-2024, які відбуваються у Парижі.
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Вона побувала на змаганнях з волейболу. На трибунах модель була зазнімкована в чорній мінісукні від Reformation, з молочною сумкою Birkin від Hermès з крокодилячої шкіри, в туфлях від Loro Piana і смугастому жакеті Veronica Beard. Свій стильний образ Жасмін доповнила золотими сережками та браслетами, заручальною каблучкою з великим діамантом, а також сонцезахисними окулярами.
Компанію їй склав чоловік – Хуан Давид Борреро, син еквадорського віцепрезидента Альфредо Борреро. Вони не лише переглянули змагання, а й погуляли Парижем. Тукс не могла не зробити фото навпроти Ейфелевої вежі.
Нагадаємо, раніше красива Жасмін Тукс сходила на звану вечерю. Вона вирушила до Італії, де стала гостею званої вечері, організованої брендом Tom Ford на честь презентації нового аромату.
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