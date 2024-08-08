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У мінісукні та з дорогою сумкою: топмодель Жасмін Тукс сходила на Олімпіаду в Парижі

У мінісукні та з дорогою сумкою: топмодель Жасмін Тукс сходила на Олімпіаду в Парижі

Фото: Instagram Жасмін Тукс

Літні Олімпійські ігри збирають на своїх змаганнях дедалі більше селебріті з усього світу.

33-річна топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Жасмін Тукс – відвідала кілька змагань у межах літніх Олімпійських ігор-2024, які відбуваються у Парижі.

(гортайте фото праворуч)

Вона побувала на змаганнях з волейболу. На трибунах модель була зазнімкована в чорній мінісукні від Reformation, з молочною сумкою Birkin від Hermès з крокодилячої шкіри, в туфлях від Loro Piana і смугастому жакеті Veronica Beard. Свій стильний образ Жасмін доповнила золотими сережками та браслетами, заручальною каблучкою з великим діамантом, а також сонцезахисними окулярами.

© Instagram Жасмін Тукс
Фото: Instagram Жасмін Тукс
© Instagram Жасмін Тукс
Фото: Instagram Жасмін Тукс

Компанію їй склав чоловік – Хуан Давид Борреро, син еквадорського віцепрезидента Альфредо Борреро. Вони не лише переглянули змагання, а й погуляли Парижем. Тукс не могла не зробити фото навпроти Ейфелевої вежі.

Жасмін Тукс із чоловіком / © Instagram Жасмін Тукс
Жасмін Тукс із чоловіком / Фото: Instagram Жасмін Тукс
© Instagram Жасмін Тукс
Фото: Instagram Жасмін Тукс
© Instagram Жасмін Тукс
Фото: Instagram Жасмін Тукс

Нагадаємо, раніше красива Жасмін Тукс сходила на звану вечерю. Вона вирушила до Італії, де стала гостею званої вечері, організованої брендом Tom Ford на честь презентації нового аромату.

© Instagram Жасмін Тукс
Фото: Instagram Жасмін Тукс

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