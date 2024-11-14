У мінісукні та з гарним укладанням: дівчина Леонардо Ді Капріо вийшла в світ

26-річна італійська модель Вітторія Черетті сходила на якусь вечірку, а свій гарний вечірній образ продемонструвала в Instagram.

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Модель позувала у вінтажній чорній мінісукні від Gucci з верхом зі штучного хутра, яку доповнила витонченим кольє з прозорим камінням і укладанням з красивими локонами та об'ємом біля коріння. На обличчі Вітторії був природний макіяж.

instagram.com/vittoria

Вбрання ефектно підкреслило стрункі ноги моделі.

Зазначимо, Вітторія – успішна модель, що дебютувала на подіумі у 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю та в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проектах.

Раніше, нагадаємо, стало відомо, що Вітторія Черетті завела собаку. Вона вийшла на прогулянку та показала фото домашнього улюбленця.

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