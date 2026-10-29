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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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58
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1 хв

У пуантах на підборах і з гігантською сумкою: Розалія продемонструвала екстравагантний образ у Нью-Йорку

Іспанська співачка поєднала лаконічне вбрання з незвичайним взуттям і величезним аксесуаром.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Розалія

Розалія / © Getty Images

Розалія потрапила під приціл папараці на вулицях Нью-Йорка. Для свого виходу артистка обрала чорну обтислу мінісукню на бретельках. Взута вона була в екстравагантні пудрові туфлі, що нагадували балетні пуанти, — з маленькими бантиками, стрічками навколо щиколоток, чорною платформою спереду і незвичайними високими прозорими підборами.

Розалія / © Getty Images

Розалія / © Getty Images

Та найбільше уваги привертала її величезна темно-коричнева сумка з довгими ручками, яку вона несла на плечі. Аксесуар із потертостями, принтом і зовнішніми кишенями на блискавках закривав майже всю сукню.

Лук зірка доповнила чорними сонцезахисними окулярами. У неї була кучерява об’ємна зачіска і макіяж з бежевою помадою.

Нагадаємо, Розалія у зухвалому образі вийшла до фотографів і викликала фурор.

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