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- Шоу-бізнес
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У пуантах на підборах і з гігантською сумкою: Розалія продемонструвала екстравагантний образ у Нью-Йорку
Іспанська співачка поєднала лаконічне вбрання з незвичайним взуттям і величезним аксесуаром.
Розалія потрапила під приціл папараці на вулицях Нью-Йорка. Для свого виходу артистка обрала чорну обтислу мінісукню на бретельках. Взута вона була в екстравагантні пудрові туфлі, що нагадували балетні пуанти, — з маленькими бантиками, стрічками навколо щиколоток, чорною платформою спереду і незвичайними високими прозорими підборами.
Та найбільше уваги привертала її величезна темно-коричнева сумка з довгими ручками, яку вона несла на плечі. Аксесуар із потертостями, принтом і зовнішніми кишенями на блискавках закривав майже всю сукню.
Лук зірка доповнила чорними сонцезахисними окулярами. У неї була кучерява об’ємна зачіска і макіяж з бежевою помадою.
Нагадаємо, Розалія у зухвалому образі вийшла до фотографів і викликала фурор.