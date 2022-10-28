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У мінісукні та з крилами: модель plus-size Ешлі Грем з'явилася в образі янгола

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У мінісукні та з крилами: модель plus-size Ешлі Грем з'явилася в образі янгола

Ешлі Грем / Фото: Instagram Ешлі Грем

Гламурний лук зірки привернув увагу фотографів.

Бруклін Бекхем та його дружина Нікола Пельтц організували в Лос-Анджелесі костюмовану вечірку напередодні Геловіна. Однією з гостей заходу стала модель plus-size Ешлі Грем.

Зірка потрапила під приціл папараці, коли вийшла з машини та прямувала до нічного клубу, де відбувався захід.

На Ешлі була мінісукня А-силуету від бренду Miaou, виготовлена із суміші переробленого поліестеру, прикрашали вбрання квадратне декольте та графічний принт. А ось оригінальності образу додали янгольські крила, білі босоніжки та сумка, яскравий макіяж зі стрілками, а також зачіска у вигляді двох пучків, прикрашених пластмасовими шпильками-метеликами.

Ешлі Грем / © Getty Images
Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Самі ж винуватці свята Бруклін та Нікола вбралися головними героями фільму 1996 року "Ромео + Джульєтта".

Ешлі Грем, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Instagram Ешлі Грем
Ешлі Грем, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Instagram Ешлі Грем

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