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У мінісукні та з новою зачіскою: Міа Ріган сходила на шоу Gucci

У мінісукні та з новою зачіскою: Міа Ріган сходила на шоу Gucci

Міа Ріган / Фото: Getty Images

Колишня кохана Ромео Бекхема, модель Міа Ріган відвідала світський захід.

21-річна Міа Ріган побувала на показі Gucci Cruise 2025, що відбувся у галереї Tate Modern у Лондоні.

Модель позувала перед камерами фотографів у мініатюрній коричневій сукні, розшиті камінням на бретельках від Gucci і з відвертим декольте. До образу підібрала чорні туфлі-слінгбеки на підборах та чорну сумку, яку тримала в руках.

Міа Ріган / © Getty Images
Міа Ріган / Фото: Getty Images

Міа наростила довге біле волосся, зібравши його в низький хвіст, зробила виразний макіяж, підкресливши очі і губи, одягла сережки-висячки, кілька браслетів на зап'ястя та каблучки, а також зробила кольоровий манікюр.

В Instagram Ріган поділилася ще одним фото свого образу, коли зробила селфі у величезному дзеркалі у повний зріст.

Міа Ріган / © Instagram Мії Ріган
Міа Ріган / Фото: Instagram Мії Ріган

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