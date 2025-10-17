- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 192
- Час на прочитання
- 1 хв
У мінісукні та з новим кольором волосся: Крістен Стюарт представила фільм на Лондонському кінофестивалі
Акторка та режисерка Крістен Стюарт приїхала на Лондонський кінофестиваль, де представить свій дебютний фільм.
35-річна знаменитість позувала на доріжці перед прем’єрним показом фільму «Хронологія води» у межах Лондонського кінофестивалю у британській столиці. Це режисерський дебют Крістен Стюарт, головну роль у ньому грає Імоджен Путс.
В основі сценарію стали спогади письменниці Лідії Юкнавич, у якій вона описує свої дитинство та юність, боротьбу з наркотичною та алкогольною залежностями.
Перед камерами фотографів Крістен з’явилася у мініатюрній білій сукні з чорним окантуванням від Chanel та чорних туфлях із відкритою п’ятою на підборах. З прикрас на Стюарт було два ланцюги на шиї, одна з яких був із замком. Також зірка зробила нову зачіску, вона перефарбувала волосся з блонду в теплий шоколадний відтінок і зробила легке хвилясте укладання. А в макіяжі віддала перевагу натуральним кольорам.
На доріжці разом із Крістен з’явилася і головна героїня — акторка Імоджен Путс, вона була в оксамитовій сукні кольору баклажана, а волосся зібрала у високу зачіску. Дівчата обіймалися перед камерами фотографів, що зібралися.