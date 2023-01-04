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У мінісукні та з парасолькою: радіоведучу Ешлі Робертс сфотографували у Лондоні

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У мінісукні та з парасолькою: радіоведучу Ешлі Робертс сфотографували у Лондоні

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Ешлі мала дуже щасливий вигляд, мабуть, була рада повернутися на роботу після мінівідпустки.

41-річна танцівниця, співачка та радіоведуча потрапила під приціл фотографів у Лондоні, коли вийшла з офісу в центрі міста. Ешлі Робертс є ведучою ранкового шоу на радіо, тому регулярно стає ціллю для фотографів.

Учора, 3 січня, зірку вперше цього року сфотографували після зимових свят. Ешлі була одягнена в милу мінісукню в абстрактний принт від ROTATE, головною фішкою якої були дуже пишні рукави у стилі 80-х років.

Образ дівчина доповнила чорними капроновими колготками, чоботами на підборах та сонцезахисними окулярами. Оскільки в Лондоні вчора був сильний дощ, Ешлі в руках тримала ще й парасольку.

Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

До речі, колега Ешлі по студії, 51-річна британська ведуча Амада Голден, провела свята на островах. Днями вона поділилася знімками з відпочинку, де продемонструвала розкішну фігуру в бікіні.

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Дата публікації
Перегляди
287
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