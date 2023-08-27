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У мінісукні та з помаранчевим клатчем: Гейлі Бібер із подругами сходила потусити

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У мінісукні та з помаранчевим клатчем: Гейлі Бібер із подругами сходила потусити

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Гейлі Бібер із подругами сходила на вечірку у Лос-Анджелесі.

26-річна дружина Джастіна Бібера мала ефектний вигляд в білій мінісукні на широких бретельках з помаранчево-жовтими колами, в тон їй підібрала сумку помаранчевого кольору зі шкіри та білі мюлі на підборах.

У Гейлі було розпущене волосся, на обличчі дівчини був легкий макіяж, у вухах великі золоті сережки, а на шиї ланцюжок з літерою "B". Також вона зробила червоний манікюр та педикюр і одягла ланцюжок з камінням на ногу.

Гейлі Бібер / © Getty Images
Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

На вечірку модель вирушила з подругами – Джіджі Хадід та Кендалл Дженнер.

Кендалл одягла двокольорову сукню-майку, що обтискала її фігуру, і білі мюлі на невисоких підборах. Волосся її було розпущене, а в руках вона несла білий шкіряний клатч.

Кендал Дженнер і Джіджі Хадід / © Getty Images
Кендал Дженнер і Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Джіджі Хадід була в чорному кроптопі на бретельках з принтом рибок і синіх прямих джинсах, а взута в лаковані туфлі-лофери. Модель розпустила і накрутила тонкими кучерями своє довге біле волосся.

Нагадаємо, нещодавно Гейлі Бібер показувала, як насолоджувалася відпочинком із подругами на яхті.

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Дата публікації
Перегляди
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