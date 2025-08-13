ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
1 хв

У мінісукні та з сумкою Chanel: Джесіка Альба прогулювалася за руку з колегою вулицями Нью-Йорка

Голлівудська акторка Джесіка Альба знову потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Джессіка Альба та Елізабет Метіс

Джессіка Альба та Елізабет Метіс / © Getty Images

Вона виходила з якогось закладу разом із Елізабет Метіс. Жінки є ведучими реалітішоу Honest Renovations. Вони йшли і трималися за руки у районі Трайбека у Нью-Йорку.

Альба була одягнена у чорну мінісукню без бретельок, чорні колготи, а в руках несла червону маленьку сумку від Chanel. Її волосся було розпущене і укладене гарними локонами, які спадали на плечі, а на обличчі був виразний макіяж зі стрілками на повіках. Також Джессіка доповнила образ кількома золотими прикрасами на шиї та великими сережками-кільцями у вухах.

Джессіка Альба та Елізабет Метіс / © Getty Images

Джессіка Альба та Елізабет Метіс / © Getty Images

А її колега Ліззі Метіс була одягнена у білий трикотажний топ, сині широкі штани зі стрілками, на плечі накинула джемпер і взула пудрові балетки із заклепками, а в руках несла маленьку кавову сумку та телефон. Ліззі розпустила волосся, одягла сережки-кільця та тонкий браслет на зап’ястя, а також зробила макіяж.

Нагадаємо, днем раніше Джесіку Альбу також фотографували в Нью-Йорку, але в іншому образі.

/ © Getty Images

© Getty Images

