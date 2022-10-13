У мінісукні та жакеті: ефектна Джесіка Честейн прийшла на інтерв'ю, де розповіла про Україну

Знаменитість продемонструвала два стильні образи.
Голлівудська акторка Джесіка Честейн потрапила під приціл папараці, коли прямувала на шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі", щоб дати інтерв'ю. Знаменитість сфотографували з ніжно-рожевому ансамблі, який складався з мінісукні з рюшею та жакету, застебнутого на один ґудзик.
Доповнювали цей гламурний образ чорний туфлі на платформі та підборах Gianvito Rossi, сонцезахисні окуляри в коричневій оправі та розкішне укладання з об'ємними локонами.
Однак для самого ефіру Джесіка переодяглася у червону мінісукню з цікавим фігурним декольте. Доповнювали образ бежеві туфлі-човники з червоною підошвою. У цьому образі акторку сфотографували вже після шоу, коли вона виходила зі студії.
На програмі Честейн розповіла про любов до Гелловіна, свій найкращий костюм для цього свята, про свій новий фільм "Хороший медбрат", а також про своє відвідування України та зустріч із президентом Зеленським.
"У мене є кілька друзів із галузі з України. І я зв'язалася з ними, сказати, як мені шкода, що мій друг мав залишити свій дім, я запитала, чи можу чимось допомогти, щось зробити, попросила дати знати, адже моє серце просто розривається. І через місяць чи близько того мене запитали, чи не хочу я поїхати туди. Я хотіла зробити щось, що в моїх силах, щоб допомогти чи вплинути на щось. Тому я сіла в літак, полетіла до Варшави, їхала чотири з половиною години, потім сіла в поїзд, я їхала зі своїм другом, без перекладача, без охорони, але як тільки я перейшла кордон, мене зустріли люди, які допомогли мені приїхати до Києва.
Потім я поїхала на аеродром і побачила там руйнування, зустрілася із сім'ями постраждалих, пішла до дитячої лікарні. Я зустріла неймовірних людей у Києві, і мені зараз важко говорити про це, бо дуже сумно, від того, що відбувається зараз", — сказала вона.
Також акторка розповіла, що одна із сімей запросила її на обід, і вона там побачила отвори від куль у дзеркалі та меблях.
"У якийсь момент я запитала: "Це дірка від кулі в дзеркалі?", — згадує Честейн. "Я подивився на стелю, там були кульові отвори. У кріслі, на якому я сидів, були дірки від куль. І там є малі діти, 6 років, 4 роки. Я не розумію, що відбувається зі світом".
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