У мінісукні та жакеті: ефектна Джесіка Честейн прийшла на інтерв'ю, де розповіла про Україну

Голлівудська акторка Джесіка Честейн потрапила під приціл папараці, коли прямувала на шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі", щоб дати інтерв'ю. Знаменитість сфотографували з ніжно-рожевому ансамблі, який складався з мінісукні з рюшею та жакету, застебнутого на один ґудзик.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Доповнювали цей гламурний образ чорний туфлі на платформі та підборах Gianvito Rossi, сонцезахисні окуляри в коричневій оправі та розкішне укладання з об'ємними локонами.

Однак для самого ефіру Джесіка переодяглася у червону мінісукню з цікавим фігурним декольте. Доповнювали образ бежеві туфлі-човники з червоною підошвою. У цьому образі акторку сфотографували вже після шоу, коли вона виходила зі студії.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

На програмі Честейн розповіла про любов до Гелловіна, свій найкращий костюм для цього свята, про свій новий фільм "Хороший медбрат", а також про своє відвідування України та зустріч із президентом Зеленським.

"У мене є кілька друзів із галузі з України. І я зв'язалася з ними, сказати, як мені шкода, що мій друг мав залишити свій дім, я запитала, чи можу чимось допомогти, щось зробити, попросила дати знати, адже моє серце просто розривається. І через місяць чи близько того мене запитали, чи не хочу я поїхати туди. Я хотіла зробити щось, що в моїх силах, щоб допомогти чи вплинути на щось. Тому я сіла в літак, полетіла до Варшави, їхала чотири з половиною години, потім сіла в поїзд, я їхала зі своїм другом, без перекладача, без охорони, але як тільки я перейшла кордон, мене зустріли люди, які допомогли мені приїхати до Києва.

Потім я поїхала на аеродром і побачила там руйнування, зустрілася із сім'ями постраждалих, пішла до дитячої лікарні. Я зустріла неймовірних людей у Києві, і мені зараз важко говорити про це, бо дуже сумно, від того, що відбувається зараз", — сказала вона.

Також акторка розповіла, що одна із сімей запросила її на обід, і вона там побачила отвори від куль у дзеркалі та меблях.

"У якийсь момент я запитала: "Це дірка від кулі в дзеркалі?", — згадує Честейн. "Я подивився на стелю, там були кульові отвори. У кріслі, на якому я сидів, були дірки від куль. І там є малі діти, 6 років, 4 роки. Я не розумію, що відбувається зі світом".

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